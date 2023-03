'Inimiga do fim!' Segunda festa de aniversário de Anitta teve Juliette, Lexa e Bruna Marquezine

Antes da primeira festa, Anitta publicou nas redes sociais as regras do evento - Foto: Reprodução

Antes da primeira festa, Anitta publicou nas redes sociais as regras do evento - Foto: Reprodução

Anitta reuniu um elenco forte de famosos na sua segunda comemoração de aniversário. A cantora, que faz 30 anos no próximo dia 30, realizou duas festas de celebração no fim de semana, a festa oficial e o after, ambas com a presença de grandes celebridades nacionais e internacionais, como Lil Nas X e Billie Eilish.

Pabllo Vitar, Juliette, Bruna Marquezine e Lexa foram apenas algumas das celebridades mais comentadas da noite. Lexa, que anunciou sua separação de MC Guimê há pouco menos de uma semana, apareceu curtindo a festa em vídeos dançando e se divertindo com a anfitriã.

No domingo, a cantora divulgou uma segunda parte da comemoração, decidida de última hora:

"Será que eu sou doida? O meu aniversário foi tão bom que a gente está aqui se arrumando para uma segunda parte que eu resolvi fazer do nada. Acordei hoje e falei: 'A gente não queria que tivesse acabado'. A gente vai para a parte dois agora. Obrigada ao Psirico que topou de última hora tocar do meu aniversário parte dois".

O 'after' contou com a presença das amigas Bruna Marquezine, Juliette, entre outras personalidades.