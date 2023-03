RBD anuncia novas datas no Brasil

Para atender a demanda sem precedentes por ingressos, o RBD anuncia uma mudança do cronograma da turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023 no país, para que se consiga abrir quatro novas apresentações no Brasil. Por conta da logística, pelo tamanho da produção e pela disponibilidade dos estádios, São Paulo e Rio são as cidades que mais permitiram abrir mais datas.

Desta forma, o show do dia 19 de novembro, que aconteceria no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, foi alterado para 11 de novembro (no mesmo local, sem necessidade de troca de ingressos), e uma data extra foi incluída na cidade: dia 10 de novembro. São Paulo também receberá novos shows, nos dias 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e no dia 19 de novembro no Allianz Parque. Confira todas as mudanças:

São Paulo também receberá novos shows | Foto: Divulgação

A venda dos novos ingressos para o público geral começa no dia 29 de março a partir das 08h online e às 10h nas bilheterias oficiais. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 3x sem juros para todos os clientes, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).



A turnê, produzida pela T6H Entertainment e Live Nation, tem quase 50 shows agendados em toda a América e conseguiu vender mais de 1,5 milhão de ingressos em apenas um mês. O fenômeno multigeracional embarca em uma das turnês mais esperadas da história para celebrar um legado de 20 anos de música.

A primeira data da turnê será muito especial para a banda e para os fãs, pois acontecerá no estádio Sun Bowl em El Paso, Texas, localizado perto da fronteira EUA/México. O estádio de 40 mil lugares simboliza o apelo transcultural do RBD e o impacto revolucionário na cultura que uniu muitas nações. O grupo tocará em grandes estádios em Dallas, Houston, Chicago e Los Angeles, além de arenas icônicas como Madison Square Garden em Nova York, Grand Garden Arena em Las Vegas, Viejas Arena em San Diego, entre outras. No México, se apresentarão no emblemático Foro Sol na Cidade do México. No Brasil, os shows acontecerão no Rio de Janeiro, dias 10 (nova data) e 11 de novembro, no Estádio Nilton Santos Engenhão; e em São Paulo nos dias 12 e 13 de novembro (novas datas), no Estádio do Morumbi, e nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro (nova data) no Allianz Parque.

Acompanhe a tour nas redes sociais:

Instagram: @soyrebeldetour

Twitter: @soyrebeldetour

Sobre a mudança de data do Rio de Janeiro - Reforçamos que os ingressos já adquiridos continuam válidos para o novo local, sem necessidade de troca. No entanto, caso não seja possível comparecer na nova data e deseje optar pelo cancelamento de sua compra, os ingressos adquiridos serão reembolsados (incluindo taxa de serviço) de acordo com os procedimentos abaixo, por liberalidade do Promotor deste evento.

É necessária a solicitação do cancelamento, conforme procedimento abaixo:

1. Compras realizadas por meio do site www.eventim.com.br:

A) A partir do dia 27/03/2023, acesse o link https://adiamento.eventim.com.br e efetue a sua solicitação de reembolso até o dia 27/04/2023.

B) O promotor do evento é o responsável por reembolsar os valores de compra dos ingressos, sendo o sistema da Eventim o meio que direciona a sua solicitação de estorno ao banco emissor do cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento da fatura do seu cartão de crédito, de acordo com prazos e regras das instituições bancárias, a partir da data em que o PROMOTOR estabelecer.

C) A partir da disponibilização dos recursos pelo PROMOTOR do Evento, o cancelamento é realizado automaticamente e o valor dos ingressos serão estornados de acordo com os termos e condições de uso previstos em https://www.eventim.com.br/help/terms/. Haverá reembolso de taxas de serviços.

2. Compras realizadas em canal presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda):

A) Dirija-se às bilheterias oficiais a partir de 27/03/2023, levando seus ingressos para devolução. Sua solicitação deve ser submetida até o dia 27/04/2023:

Estádio Nilton Santos – Engenhão

Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h

Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

B) Compras efetuadas com cartão de crédito: a solicitação de estorno será enviada automaticamente às administradoras dos cartões utilizados no pagamento. O valor será estornado na fatura de seu cartão, conforme prazos e regras das administradoras dos cartões de crédito;

C) Compras efetuadas em dinheiro ou cartão de débito: o valor será depositado em conta de acordo com os dados informados na bilheteria;

ATENÇÃO:

Após o cancelamento da compra, os ingressos perdem a validade, impossibilitando o acesso ao evento na nova data. Não nos responsabilizamos por compras efetuadas em canais não oficiais. Não há ressarcimento ou reemissão de cortesias. Não será aceito o cancelamento PARCIAL do pedido.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato pelo Formulário de Atendimento.