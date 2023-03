Autoras da região recebem prêmio nacional 'Ecos da Literatura 2022'

Quatro escritoras da região metropolitana foram vencedoras, em diferentes categorias, do prêmio de abrangência nacional Ecos da Literatura 2022. A cerimônia de premiação aconteceu nesse sábado (25), em São Paulo.

Na categoria Drama, a escritora, jornalista e poeta, moradora de Maricá, Roberta de Souza, recebeu o troféu de 1º lugar com o livro 'Tom', um spin-off do romance Ella, lançado em 2021. A obra é uma publicação da Afeto editora.

"Mais de 20 anos de mercado editorial. Treze anos na caminhada como escritora. Oito meses como editora-chefe da Afeto. Penso que tudo acontece ao seu tempo. Tudo está certo, como tem que ser. Assim chegamos até aqui. Mais de dez autores, mais de 12 títulos, e agora 4 prêmios literários. Gratidão me define ao ver todas as bençãos que aconteceram hoje. Muito obrigada, meus autores. Sem vocês não somos nada! Gratidão aos nossos leitores e a todos que votaram em nós! Que venham muitas e muitas mais!", escreveu Roberta em seu Instagram.

Da mesma editora, as autoras Luisete Furtado e Alessandra Honorata também venceram as categorias biografia de não ficção (2º lugar) e infantil (3º lugar), respectivamente, com as obras "As 7 Vidas de Lisa" e "Bibi, a Borboleta Sonhadora"

De Niterói, a autora e poeta Liz Negrão levou o 1º lugar em Poesia, com o livro "Olhe Para Dentro", da editora Itapuca.

"Ainda em choque! Obrigada @premioecosdaliteratura! Obrigada Deus, minha família, amigos, leitores e a minha editora @editoraitapuca! Um mergulho de autoconhecimento, 'Olhe para dentro' também me traz um reconhecimento incrível!", escreveu a autora na rede social.

Em sua quarta edição, o Prêmio Ecos da Literatura elege os melhores autores em 31 categorias por votação popular. Participam autores de todo o país, brasileiros, profissionais do livro (capista, diagramador, revisor e ilustrador) e digitais influencers (youtube, Instagram, blogs), com idade superior a 16 anos que possuam cidadania brasileira, que tenham publicado obras literárias no ano anterior ao prêmio.

Mais informações sobre os demais vencedores, no site oficial https://premioecosliteratura.com/premioecosliteratura.