Próximo 'Caravana de Arte e Lazer' acontece no Mutondo e Tribobó

O projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo através da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), será realizado nos bairros Mutondo e Tribobó neste fim de semana.

Da 9h às 13h deste sábado (25), os moradores do bairro Mutondo, na localidade próxima ao Campo do Jayme, poderão aproveitar as atrações do Caravana como brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

Já no domingo (26), também das 9h às 13h, o projeto vai passar pela Rua Várzea, número 27, na localidade de Alacomba, em Tribobó.

A Caravana de Arte e Lazer foi criada com o objetivo de percorrer as principais áreas de vulnerabilidade social da cidade, levando práticas sociais, esportivas e recreativas às crianças. Através das atividades, ao longo dos meses, dezenas de locais do município receberão as ações de lazer.

Serviço:

. Sábado (25): Rua Genésio Pedro Machado, 88, (Campo do Jayme), Mutondo, das 9h às 13h;

. Domingo (26): Rua Várzea, 27, (Alacomba), Tribobó, das 9h às 13h.