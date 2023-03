Exposição 'Clarices' em cartaz no Espaço Cultural Correios Niterói

A artista visual gaúcha Graça Craidy está apresentando sua exposição "Clarices" no Espaço Cultural Correios, em Niterói, até 21 de abril. De inspiração expressionista, a série mostra as várias facetas da autora literária: a Clarice jornalista e escritora, a mulher dividida entre o casamento com um diplomata e a vida autônoma, a mãe de dois filhos, a amiga de toda a vida de suas irmãs Elisa e Tania, a imigrante ucraniana filha de judeus perseguidos, a militante política na Passeata dos Cem Mil, no Rio, a tutora do cão Ulisses.

“Acho que a exposição cumpre o objetivo de trazer para mais perto das pessoas, em uma galeria pública, aquela que com seus estranhamentos e epifanias é a maior escritora brasileira modernista, traduzida em muitos países. Embora Clarice Lispector tenha partido há mais de 45 anos, sua prosa se faz muito importante neste momento histórico de vazio existencial e da valorização equivocada do aparente e do fútil”, diz Graça, que já expôs na Itália, onde também fez cursos de pintura em Florença e Roma, além de Miami.

Entre 19 de janeiro e o último dia 4 de março a exposição esteve no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Correios, onde os promotores a consideraram um "marco" pela reação positiva do público às obras e à expografia inovadora. A coleção foi mostrada pela primeira vez em Porto Alegre, de 29 de outubro a 17 de dezembro passado, também no Correios.

Durante o vernissage em Niterói, no último dia 11/03, alguns visitantes, entre os quais artistas locais, destacaram o fato de a artista utilizar-se de técnicas variadas na produção de "diferentes Clarices", mantendo, porém, a “essência, a alma” da retratada em todas as obras. Os trabalhos produzidos pela pintora radicada em Porto Alegre são em acrílica, aquarela e pastel oleoso sobre papel - à exceção de uma tela -, a maioria no formato 100 X 70 cm.

Clarice veio bebê para o Brasil e viveu até a adolescência em Recife. Depois mudou-se para o Rio. Viveu durante anos no exterior. Ela morreu de câncer em 9 de dezembro de 1977, aos 57 anos, e foi sepultada no Cemitério Comunal Israelita, no Caju, na capital fluminense.

SERVIÇO

O quê: Exposição Clarices, da artista Graça Craidy.

Onde: Espaço Cultural Correios - Avenida do Rio Branco, 481, Centro de Niterói.

Horários de visitação: de segunda a sexta, das 11h às 18h; sábado das 13h às 18h, exceto feriados, até 29/04

Entrada gratuita.