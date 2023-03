Projeto que une RPG e literatura promove oficinas em escolas públicas de São Gonçalo

As oficinas são gratuitas e transmitidas no canal do Youtube Café com RPG - Foto: Divulgação

As oficinas são gratuitas e transmitidas no canal do Youtube Café com RPG - Foto: Divulgação

O Clube da Imaginação, que une o estilo de jogo RPG à literatura, chega às escolas públicas do município de São Gonçalo. Até junho, o projeto realizará, às segundas e quartas, oficinas criativas online para os estudantes da rede juntando o universo do famoso jogo de interpretação de papéis, ou Role-Playing Game, com a literatura no ambiente escolar.

As oficinas são gratuitas e transmitidas no canal do Youtube Café com RPG, braço de RPG do Cultura à Milanesa, realizador do projeto. A lista de escolas participantes do projeto está disponível no site.

De forma descontraída, uma das características do estilo RPG, o Clube da Imaginação será conduzido por professores que são também autores de RPG e conhecem suas mecânicas e potencialidades literárias. A oficina fará um mergulho histórico e educativo neste universo e, na sequência, serão realizadas partidas no formato clássico do jogo, ou seja, com uso apenas de livros, folhas de papel e muitos dados para a magia acontecer, incluindo narração, uma das características marcantes do RPG.

O termo fruição, que significa aproveitar e usufruir, é associado a leitura e desenvolvimento de narrativas e fichas de personagens. O projeto usa como base teses que se baseiam na teoria do “Leitor Real”, aquele que lê por prazer e naturalmente.

Idealizado e conduzido por R. Mendonça Venâncio, professor e autor de livros de fantasia e RPG, o “Clube da Imaginação” tem como objetivo mostrar aos jovens como é o universo dos jogos Role-Playing Game e como a literatura pode se conectar a ele, gerando interesse no assunto e estimulando a formação de novos narradores e escritores.

“Alguém trouxe um livro cheio de regras, com uma história interessantelá e dizendo pra rolar uns dados, a gente foi experimentando e nunca mais parei. Hoje sou autor de livros, professor de História, e devo muito disso ao RPG.” Disse o head de RPG do Cultura à Milanesa. “O meu personagem no livro de Eamam é o resultado de todas as minhas falhas críticas nas mesas de RPG.” diz ele, usando uma gíria do jogo para as piores e desastrosas jogadas durante as partidas, e também ao se referir ao personagem Eric, da sua obra de fantasia “Eamam: um aventureiro novato”.

Durante o projeto, os alunos terão acesso a produtos literários criados por empresas cariocas e da cidade de São Gonçalo, como a Lampião Game Studio e a New Order, para estimular o consumo local. Isso não é por acaso, afinal, a cidade tem uma produção cultural pujante e também é a sede da realizadora do projeto, o portal especializado em cultura brasileira Cultura à Milanesa. Já o público poderá acompanhar toda essa construção pelo Youtube e pelas redes sociais, contribuindo com sugestões e opiniões durante todo o projeto.

“Conheci o R. Mendonça no FLISGO, Festival Literário de São Gonçalo, conversamos sobre nossa história na literatura e também sobre como seria incrível criar produtos e eventos de RPG. Eu mesmo comecei a escrever por conta do RPG, pois era narrador e escrevia o roteiro das partidas.” diz Rômulo Baron, fundador da Cultura à Milanesa. “Falamos há três anos sobre o Clube da Imaginação, onde o R. Mendonça tirava do próprio bolso pra fazer o projeto acontecer. Não havia verba, criamos então as mesas online de RPG e chamamos de Café com RPG, que são partidas online e que envolvem o público a interagir. Agora, com esse incentivo do edital da Prefeitura, tiramos o projeto da gaveta e queremos ajudar a mudar para melhor o nosso mundo e o deles, aos pouquinhos.”, completou o escritor nascido em São Gonçalo.

“Clube da Imaginação” terá também um documentário produzido pela Renderizando, produtora de São Gonçalo criada por Ademir Júnior, um dos sócios do Cultura à Milanesa. A ideia é que esse material tenha um viés educacional divertido e traga narrativas de pessoas influenciadas pelo RPG, estimulando o interesse em outras pessoas. “Meus trabalhos com a Renderizando sempre foram muito imersos na cultura brasileira, como o carnaval e a fotografia popular. Com o Cultura à Milanesa e o Clube da Imaginação, não é diferente. Somos focados em conteúdo cultural, do cinema aos games, e fazemos isso buscando olhares muitas vezes pouco consultados, como o foco no brasileiro, a visão dos povos originários, das pessoas pretas ou da rede pública de ensino.”, completou Ademir Junior.

Cultura à Milanesa é uma comunidade com foco na cultura brasileira sem ignorar a contribuição global, que tem por objetivo popularizar as esferas da cultura da primeira à última Bela Arte (“Belartes” como chamamos). Os “cultureses” são guiados pelos nossos produtos, para dicas culturais que vão de Arquitetura (primeira Belarte) aos Games (décima Belarte).

Quando: segundas e quartas

Horário: 11:30h às 15h

Onde: Twitch Cultura à Milanesa

