Emerson Ceará apresenta stand-up comedy no Teatro Municipal de São Gonçalo

O humorista Emerson Ceará apresenta seu stand-up comedy "A Febre da Estrada", no palco do Teatro Municipal George Savalla Gomes, no dia 31 deste mês (sexta-feira), às 19h. Com três sessões, às 19h, 21h e 23h, o espetáculo garante tirar boas risadas da plateia.

Com o sucesso de público, as duas primeiras sessões já estão com bilhetes esgotados. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada) e podem ser adquiridos através da plataforma digital Sympla através do link https://bileto.sympla.com.br/event/80189/d/186765/s/1266970?_gl=1*fhqtjk*_ga*MTQzNTgwNzgzMS4xNjYxNTI1MTMw*_ga_KXH10SQTZF*MTY3OTUwODI1My4xMi4xLjE2Nzk1MDgyNjYuMC4wLjA.

A Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir seis pares de ingressos, para cada espetáculo, através de uma ação no perfil do Instagram da secretaria (@turismoculturasg). O sorteio será realizado na terça-feira (28), às 10h, seis pares de ingressos, sendo dois pares para cada sessão do stand-up "A Febre da Estrada", às 19h, 21h e 23h.

Serviço:

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. Sexta-feira (31), às 19h, 21h e 23h. Preço: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Classificação etária: 16 anos.