'BBB 23': confira os eliminados que devem voltar para a casa

A repescagem de dois eliminados no BBB 23 está dando o que falar nas redes sociais. Os brothers voltam por meio da votação pública, ambos sem imunidade e não participam da Prova do Líder, nem da Prova do Anjo, que será autoimune.

Uma enquete realizada pelo UOL com os resultados parciais aponta 3 dos 9 eliminados com maiores chances de retorno à casa: Key Alves (23%), Larissa (23%) e Cristian (20%).

Já os brothers com menos chances de voltar ao reality são: Paula (0,7%), Marília (1%) e Gustavo (2%).