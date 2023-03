Planetário do Rio amplia observação do céu com atividade gratuita aos sábados

A atividade sempre depende das condições meteorológicas - Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A atividade sempre depende das condições meteorológicas - Foto: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A Observação do Céu no Planetário, que já ocorre às quartas-feiras, agora também acontece aos sábados . A atividade, gratuita, é sempre acompanhada por astrônomos e profissionais da equipe técnica, que explicam sobre a experiência, mostram as principais constelações e orientam os visitantes na utilização dos telescópios.

Na visita, o público confere o céu do Rio de Janeiro, que apresenta aglomerados estelares, nebulosas onde estrelas estão se formando, planetas e muito mais. É uma oportunidade de interagir com os astrônomos da Fundação Planetário, conhecer mais sobre astronomia e o céu da cidade. Os participantes podem fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o tema.

A distribuição das senhas começa às 17h30, e a subida para a Praça dos Telescópios vai das 18h30 às 19h30. A atividade sempre depende das condições meteorológicas e, com chuva ou tempo nublado, a observação fica automaticamente cancelada.