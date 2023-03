Bebê a bordo? Colunista diz que Neymar pode ser pai novamente

A namorada de Neymar, Bruna Biancardi, pode estar grávida. É o que diz a colunista Fabíola Reipert. Caso se confirme a gravidez, o jogador de futebol seria pai pela segunda vez.

A notícia foi dada pela jornalista no programa Balanço Geral SP, da TV Record. Segundo ela, a assessoria do jogador não respondeu e a da influenciadora negou a vinda de um novo bebê.

"Duas fontes diferentes me passaram uma informação de que a Bruna Biancardi estaria grávida e que eles já estariam planejando se casar. É a informação que está rolando nos bastidores de pessoas próximas ao casal. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos", afirmou.

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de um rápido relacionamento com Carol Dantas, que se tornou amiga do craque. Bruna ainda não possui filhos. Neymar e Biancardi estavam separados e resolveram retomar o relacionamento após passarem o último réveillon juntos em Paris.

O camisa 10 do Paris Saint-Germain está afastado dos campos desde o dia 19 de fevereiro. No último dia 10, ele foi até o Catar para realizar uma cirurgia no tornozelo. Agora, o atacante se recupera da operação e só deve voltar aos gramados na próxima temporada.