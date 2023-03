São Gonçalo terá espetáculo de comédia gratuito para a população

O monólogo é inspirado na infância do ator no interior do Pará - Foto: Divulgação

O monólogo é inspirado na infância do ator no interior do Pará - Foto: Divulgação

Com o intuito de promover ações culturais para a população gonçalense, o Teatro Municipal George Savalla Gomes recebe, na próxima terça-feira (28), às 19h, a peça teatral “O Auditório”, uma comédia protagonizada por Heder Braga, que será disponibilizada ao público de forma gratuita. No palco, o monólogo é inspirado na infância do ator no interior do Pará, levando ao público a experiência de brincar com quadros que ficam no imaginário de cada pessoa.

Numa mistura de realidade e ficção, o ator protagoniza o espetáculo, que foi criado a partir do desejo de contar a influência que a televisão teve em sua infância. Apaixonado por programas de auditório, o ator homenageia apresentadores que marcaram a sua infância, como Hebe Camargo, Bolinha, Silvio Santos, Gugu, Angélica, Faustão, Xuxa, Chacrinha e Márcia Goldschmidt. No espetáculo, o artista vai interagir com os espectadores e com vídeos de atrações que fazem parte da memória da maioria das famílias brasileiras.

Para o público, serão disponibilizados 200 lugares para assistir ao espetáculo. Os interessados em garantir um dos assentos devem retirar as pulseiras (ingressos), no Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro da cidade, nos dias 23, 24 e 27 de março, no horário de 10h às 17h. Vale ressaltar que somente aqueles que adquirirem os ingressos antecipadamente poderão assistir ao espetáculo na próxima terça-feira (28).

Serviço:

O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo

Terça-feira (28), às 19h

Classificação livre