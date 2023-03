Cléber Machado é demitido da TV Globo

O narrador Cléber Machado, um dos nomes mais conhecidos do esporte da TV Globo, foi demitido nesta quarta-feira (22). Ele estava na empresa desde 1988. As informações foram dadas inicialmente pelo portal Notícias da TV.

Principal nome da narração de futebol em São Paulo durante muitos anos, Cléber Machado vinha perdendo espaço na Globo desde 2019, quando a direção do esporte foi mudada. Em 2022, ele não foi enviado para a Copa do Qatar, reforçando esse posicionamento.

Durante anos, o narrador foi alvo de diversas empresas e sempre preferiu continuar na TV Globo.

Em nota, a Globo confirmou o desligamento mas deixou as portas abertas para futuros trabalhos da empresa com o narrador. Confira:

"O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro na Globo

Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval

Grande profissional, Cleber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol. O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro".