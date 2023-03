MC Marcinho terá que passar por cirurgia no coração

MC Marcinho precisará passar por uma nova cirurgia nesta sexta-feira (24). O cantor de 45 anos apresentou problemas de saúde após uma maratona de shows no carnaval, que não melhoraram.

No procedimento, o funkeiro fará a troca do marca-passo que possui há dois anos, mas que alega ter prejudicado sua saúde. "Não consigo andar direito. Para ir da sala para o quarto, alguém tem que ajudar", afirmou ele em um vídeo.

No dia 27 de fevereiro, ele se internou por uma semana, teve alta e recebeu recomendação médica de repouso completo. Mas a situação só piorou. No início desta semana, Marcinho recebeu o novo diagnóstico, e agora se prepara para a cirurgia.

No final de fevereiro, além do problema no coração, o cantor foi diagnosticado também com um edema pulmonar, que foi drenado e tratado. No entanto, a manobra e o repouso não foram suficientes para ele se recuperar.

Segundo o cantor, a sua agenda de apresentações teve que ser cancelada.