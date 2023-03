Escola Villa-Lobos recebe poeta Eucanaã Ferraz em evento gratuito

Os alunos da Escola de Música Villa-Lobos participarão de uma aula inaugural nesta quarta-feira (22), no Teatro João Caetano, na Praça Tiradentes. O evento, que será aberto ao público, está previsto para começar às 18h30.

O encontro terá a participação do poeta Eucanaã Ferraz, que traz uma leitura de seu recente livro sobre o octogenário músico baiano, Caetano Veloso. A entrada será feita mediante senha que deve ser retirada meia hora antes do espetáculo.

A Escola de Música Villa-Lobos é uma instituição de ensino de música oficial do estado do Rio de Janeiro, subordinada à Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ, órgão da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC-RJ. Fundada há 70 anos, a Escola oferece cursos de formação em nível fundamental e médio, além dos cursos livres operacionalizados através da Leia Brasil, que vão da iniciação ao aperfeiçoamento.