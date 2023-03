Após escândalo, casamento de Lexa e MC Guimê chega ao fim

Juntos desde 2015, assessoria de Lexa confirmou fim do casamento - Foto: Divulgação

A expulsão de MC Guimê do BBB 23, após caso de importunação sexual que foi assistida em rede nacional contra a mexicana Dânia Mendes, virou a vida do casal Lexa e Guimê de cabeça para baixo.

Mas diferente do que vinha sendo divulgado nas redes sociais, a respeito de uma festa de recepção na casa da mãe da cantora, a assessoria de Lexa surgiu com uma notícia inesperada nesta quarta (22).

Segundo o comunicado de imprensa, Lexa e Guimê teriam colocado um fim no casamento. Outro acontecimento que chamou bastante a atenção do público na internet teria sido um comentário da cantora dizendo: "Guimê que resolva os problemas dele!", dizia Lexa, no post.