Justiça arquiva ação de suposto racismo de Bruna Griphao no BBB

O Justiça do Rio de Janeiro arquivou hoje a ação movida pelo advogado William Faintych contra Bruna Griphao por suposto racismo no BBB 23. Segundo decisão da juíza, após análise do Ministério Público, não houve provas suficientes para o andamento do processo.

O advogado Patrick Berriel, que representa a atriz, enviou para coluna de Splash uma nota sobre a decisão.

“Bruna Griphao jamais teve qualquer ato discriminatório. Tanto é verdade que o Ministério Público, que é fiscal da lei e órgão acusador, se manifestou no sentido do arquivamento dessa falaciosa notícia-crime. E agora, a juíza determinou, definitivamente, o arquivamento do caso. A defesa está vigilante com todos aqueles que possam vir a atentar contra a dignidade e moral de Bruna Griphao”.

Paulo Kakau, pai de Bruna, também falou sobre o assunto.

“A decisão da Justiça só demonstra o que venho dizendo: a militância oportunista é covarde e cruel. Covarde pois joga contra. Descredibiliza uma causa importantíssima. Já está na hora das mentes pensantes e que tem mais visibilidade combater esses oportunistas, cortar na própria carne! Cruel pois hoje em dia uma mentira contada 10 vezes, vira verdade. E pode acabar com a imagem de um inocente. Estaremos prontos para mais ataques, pois como disse Bruna é o alvo perfeito, mas não pensem que não serão responsabilizados. Segue o jogo!”.

Conforme noticiado, o inquérito foi aberto na 42ª Vara Criminal do Rio de Janeiro no dia 25 de fevereiro. A juíza Alessandra de Araújo Bilac é responsável pela decisão.

O advogado que pediu o inquérito citou na ação o episódio em que Bruna Griphao chamou Fred Nicácio de "urubu de luto”.

“Para algumas pessoas, tal situação pode parecer corriqueira, sem qualquer importância. Mas não, não é. O urubu é um animal de cor negra/preta. O momento de luto remete à cor negra/preta. O senhor Fred Nicácio é um homem afro-brasileiro", afirma o advogado no documento que pedia a abertura de investigação.

A Defesa de Bruna já havia negado intenção de ofender e prometeu ação por danos morais. "Qualquer cidadão comum pode noticiar um fato às autoridades. No entanto, existe um abismo entre a notícia de um suposto acontecimento e, de fato, esse ocorrido ser um crime. Bruna não teve intenção de ofender o outro participante e tampouco conduta discriminatória. A defesa informa ainda que irá tomar as medidas judiciais cabíveis, nas áreas criminal e civil, por crime de violência moral e danos morais."

Procurada, a equipe de Fred Nicácio diz que não vai se manifestar, uma vez que a ação não é movida pelo participante ou por um advogado que o represente. Fred está novamente confinado para a repescagem do BBB 23.