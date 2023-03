Banda Um Amô homenageia mulheres sambistas em show inédito no Teatro Municipal de Niterói

A banda Um Amô, formada por um quarteto de mulheres pretas, ritmistas de escolas de samba, vai se apresentar pela primeira vez no palco do Theatro Municipal de Niterói, fazendo uma homenagem às mulheres sambistas. O Show acontece nesta quarta-feira (22), às 20h, e marca a celebração do mês do Dia Internacional da Mulher.

No repertório, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Clara Nunes, Maria Rita, Leci Brandão, entre outras grandes mulheres que representaram e representam bem o samba.

A banda Um Amô é formada por um quarteto de mulheres pretas, ritmistas de escolas de samba e, por isso, no palco, utiliza instrumentos característicos das baterias. Surdos, caixa, repique e tamborim são acompanhados de baixo, guitarra, cavaco e violão na formação da banda.

A banda é composta por Mariana Braga, vocal, violão e cavaco, Thalita Santos nos Surdos 1, 2 e 3, Allana Marinho no tamborim e repique, e Bia Tinoco na Caixa.

Serviço

Show da banda “Um Amô” – Clássicos do Samba

Data: 22 de março de 2023

Horário: 20h

Ingressos: R$40 (inteira) | R$20 (meia)

Ingressos pela Sympla ou na bilheteria do Teatro

Classificação: livre

Duração: 90 min

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 35, Centro, Niterói