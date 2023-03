Livro de escritora gonçalense é tema de debates sobre o mês da mulher entre alunos em Niterói

A professora de português e literatura, Gisele Timoteo, resolveu embasar o tema "mês das mulheres" em suas aulas de português para a turma do nono ano do Colégio Estadual Macedo Soares, utilizando o livro 'Teodora Mendes e outras mulheres', da escritora gonçalense Deise Pontes.

Lecionando há 10 anos, a professora aproveitou o gancho do mês de março para citar o livro que é protagonizado por mulheres e por questões que as envolvem no mundo todo.

"Eu usei o livro para fazer uma atividade na turma do nono ano. Fiz a leitura do primeiro capitulo, 'Vestido Vermelho' e expliquei a importância da leitura e da literatura. Houve uma receptividade muito grande da turma, eles levantaram uma discussão em cima do assunto e foi muito legal", contou Gisele Timoteo.

Sobre o livro

A contadora e escritora gonçalense, que também integra o Coletivo Escritoras Vivas, de São Gonçalo, Deise Pontes, lançou o seu primeiro livro, 'Teodora Mendes e outras mulheres' no início deste ano. O livro, publicado pela Editora Apologia Brasil, com selo das Escritoras Vivas, conta histórias em 10 pequenos contos sobre todos os temas atuais do universo feminino: feminicídio, racismo, homofobia, aborto, paixão, sexo, drogas, morte, entre outros assuntos.

A escritora conta que, por ser o primeiro livro, é um desafio não ser conhecida no meio literário da cidade, mas, por outro lado, afirma ser gratificante viver momentos como esse, em que pode ver seu livro sendo usado em sala de aula para debates relevantes.

"Eu conheço a professora Gisele Timoteo há muitos anos e quando soube que ela utilizaria o livro com os alunos fiquei sem palavras. Me senti lisongeada, foi um presente o fato deles terem gostado, principalmente em especial do conto que foi lido, o 'Vestido Vermelho', que fiz questão de ter como abertura do meu livro, pois ele é impactante e tem um final supreendente", disse Deise Pontes.

Para conhecer mais informações sobre a autora e a venda dos livros, o Instagram é @deisep68.

Escritora e contadora gonçalense, Deise Pontes | Foto: Divulgação

*Estagiária sob supervisão de Thiago Soares