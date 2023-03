Chega ao fim o casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle

Amigos próximos a Sabrina Sato e Duda Nagle confirmaram à coluna Leo Dias que os dois decidiram se divorciar após clima conturbado no relacionamento há alguns anos.

De acordo com as informações, a separação era um desejo do ator Duda Nagle, que estaria de "saco cheio" de passar pelos mesmos problemas ao longo dos últimos tempos, como distância e afastamento.

Em uma entrevista recente, o ator já havia dito que o casal enfrentou algumas crises no casamento: “O nosso grande problema é a escassez de tempo, temos que contornar isso”.

Guarda compartilhada de Zoe

Sabrina Sato e Duda Nagle terão a guarda compartilhada da filha Zoe, fruto do relacionamento. A pequena nasceu em novembro de 2018, dois anos após o casal se conhecer.

No modelo de guarda compartilhada, os pais dividem a responsabilidade pela criação e educação do filho.