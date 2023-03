MC Marcinho faz publicação pedindo para plano autorizar cirurgia no coração

Dono de vários hits de funk dos anos 2000, MC Marcinho, de 45 anos, divulgou nas suas redes sociais na última sexta (17), o drama que tem vivido para conseguir a autorização da sua segunda cirurgia no coração. O cantor desabafou que está debilitado e sem trabalhar há mais de um mês.

"Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o Bradesco Saúde que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho. Me ajudem compartilhando esse vídeo e marcando o Bradesco Saúde para que eu possa ter qualidade de vida e acabe com esse meu sofrimento. Um beijo do seu amigo Mc Marcinho", disse na descrição do post.

Logo após a postagem, famosos amigos do cantor e fãs começaram a se manifestar nos comentários, cobrando a empresa. Um deles, foi o cantor Buchecha que se indignou com a situação do colega.

"Bradesco Saúde, não estou aqui pra brigar, mas sim pra humanizar um pouquinho essa situação que é urgente e pedir mais empatia e profissionalismo neste caso”, iniciou o artista. Um paciente com necessidades emergenciais de saúde é algo bastante sério e espero de coração que o departamento de RP ou de gestão geral sejam eficientes/ eficazes o mais rápido possível e atendam prontamente ao mano Marcinho", disse.

Após pressão de famosos e fãs, a Bradesco Saúde comentou na publicação: "Olá, boa noite! Pedimos que nos contate no privado, pois necessitamos de alguns dados pessoais para prosseguir no seu atendimento".

Até o momento, MC Marcinho ainda não deu atualizações da situação.