Jornalista Fernanda Gentil deixa a Globo

A jornalista e apresentadora, Fernanda Gentil, está de saída da TV Globo. Seu contrato fixo com a emissora foi encerrado.

Em nota, a emissora afirma que Gentil "segue com as portas abertas para possíveis projetos, seguindo os novos modelos de contratação, como já acontece com outros talentos".

Fernanda começou a carreira como repórter do SporTV, e em 2011 migrou para o Jornal da Globo. Entre 2013 e 2015, foi repórter do "Esporte espetacular" e, de 2016 a 2018, ficou no posto de apresentadora do programa.

A jornalista estreou no entretenimento em 2019, com o programa "Se joga", para tentar recuperar a liderança perdida para a Record desde 2013. Porém, em março de 2020 a exibição precisou ser cancelada por conta da cobertura da primeira onda da pandemia de Covid-19. Algum tempo depois a atração voltou a ficar uma temporada no ar nas tardes de sábado, mas não foi pra frente.

Em 2021, Fernanda passou a integrar o time de apresentadores do "É de Casa" e em 2022 fez entradas no "Mais Você" direto da Copa do Mundo do Catar, sendo esse seu último trabalho na emissora.