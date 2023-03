Final de semana tem show de humor de Marcos Veras em teatro de Niterói

Marcos Veras, um dos principais nomes da comédia nacional, está de volta aos palcos com um novo solo de humor e encerra a temporada em Niterói no próximo fim de semana, no Teatro Eduardo Kraichete. Em “Vocês Foram Maravilhosos”, o ator e apresentador aborda novos assuntos, como paternidade, carreira e família, refletindo sua fase mais madura. Veras também conta como foram as mortes do seu pai e da sua irmã que mudaram seu jeito de ver a vida.

O espetáculo também tem o quadro “Terapia Coletiva”, onde o ator trará uma pessoa da plateia para uma sessão de terapia descontraída, onde tudo pode acontecer.

“Esse espetáculo foi escrito e amadurecido durante a quarentena. É uma comédia stand-up mas é também um bio drama, onde divido com a plateia histórias engraçadas e emocionantes da minha vida. E também terei a oportunidade de ouvi-las, já que faremos uma sessão de terapia. Tudo de forma leve e divertida”, afirma Veras.

Texto e atuação de Marcos Veras; direção de Leandro Muniz; e produção da Bem Legal Produções.

SERVIÇO:

Teatro Eduardo Kraichete

Avenida Roberto Silveira, 123, Niterói

Dias: 25 e 26 de março

Horário: Sábado e Domingo, às 20h

Valores: Plateia R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia) – Mezanino R$ 70,00

(inteira) e R$ 35,00 (meia)