Festival Diversa chega em sua 3ª edição celebrando a arte produzida por mulheres

Começa nesta terça-feira (20) a terceira edição do Festival Diversa, em formato online e com um line up totalmente feminino. O projeto representa o esforço coletivo das artistas mulheres por reconhecimento e visibilidade. “Essa é uma oportunidade de celebrarmos nossas visões de mundo, vivências, potências, capacidade criativa e sensibilidade”, comenta Marian Koshiba. É ela que idealiza a ação juntamente com Valéria Custódio,

O Diversa, que será transmitido pelo YouTube a partir das 18h, apresenta uma intersecção de linguagens, possibilitando um diálogo que, muitas vezes, permanece estanque dentro de uma determinação do gênero artístico e abrindo espaço à diversidade cultural da mulher brasileira. A primeira edição do festival aconteceu em 2021, em meio à pandemia do COVID-19, produzido de forma totalmente independente.

Claudia Dantas | Foto: Divulgação

Para essa nova programação, artistas da poesia falada, do teatro, da dança e do canto. São destaques Isabela Prado, Cláudia Dantas, Aline Piovan, Karen Santana, Letícia Andréa, Sandra Vianna e Michele Rufi, além das já citadas idealizadoras Marian Koshiba e Valéria Custódio. “Os ritmos convergem para a nossa multilinguagem proposta. Na música, vamos experimentar canções de diversos ritmos e idiomas. Temos trilhas eletrônicas, brasilidades, música preta, versos e rimas potentes”, detalha Marian.

A ideia é, afinal, que o Festival Diversa seja expandido para além das telas e que circule presencialmente por várias cidades do país, ampliando sua visibilidade e versatilidade.

“Essa edição é sobre um reencontro com a potência da alma feminina, de seu rico e profundo universo interior, incluindo sua ancestralidade, sua autenticidade. A edição será mais visceral do que nunca, para mexer profundamente com o espectador”, finaliza.

SERVIÇO

Festival Diversa

Data: 21/03 (terça-feira)

Horário: a partir das 18h

Transmissão: Canal do Festival Diversa no YouTube

Classificação livre