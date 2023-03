BBB 23: Fred diz que Di Ferrero mexeu com seu “lado bissexual”

A afirmação veio na madrugada deste sábado (18), após a apresentação do NX Zero no reality da Globo - Foto: Reprodução/TV Globo

Fred Desimpedidos revelou em conversa no banheiro do BBB 23 que o Di Ferrero aguçou o seu lado bissexual. A afirmação veio na madrugada deste sábado (18), após a apresentação do NX Zero no reality da Globo.

Na ocasião, o ex da Boca Rosa estava conversando com Gabriel Santana, Ricardo, Sarah Aline e Marvvila, no banheiro do programa.

"O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado", confessou Fred. "Ele é gato", concordou Gabriel, que quis saber: "E você viu o baixista?". O jornalista disse que sim. "O baixista é muito gato", opinou o ator.

Logo depois, Fred comentou como se sentiu com a presença de Di na festa. "O Di Ferrero mexeu comigo. Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother", enfatizou.