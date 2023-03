Ator José Mayer volta a ser hospitalizado no Rio

O ator conhecido por seu trabalho na Globo, José Mayer, de 73 anos, voltou a ser hospitalizado, na manhã desta sexta-feira (17), na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio. A informação foi confirmada nesta tarde pela assessoria de comunicação da unidade.

Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o ator foi internado e passou por exames nesta tarde, devido uma suspeita de surto psicótico. Ele ainda afirmou que no momento que o artista deu entrada no hospital, ele estava totalmente desorientado.

A assessoria de José negou a versão contada por Léo Dias e afirmou que a internação foi um procedimento agendado. Além disso, a equipe também informou que não haverá boletim médico sobre o quadro de saúde do artista, nem posicionamento oficial.