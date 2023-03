Maurício de Sousa anuncia candidatura à Academia Brasileira de Letras

O quadrinista Maurício de Sousa, de 87 anos, se candidatou a ocupar a cadeira número 9, que foi da professora Cleonice Berardinelli, na Academia Brasileira de Letras (ABL). Cleonice morreu aos 106 anos, no dia 1º de fevereiro deste ano. O criador da 'Turma da Mônica' visitou a entidade e oficializou sua candidatura na última sexta-feira (10).

"A candidatura à ABL é para reunir esforços com todos os acadêmicos em levar a importância desta entidade secular para que crianças e jovens conheçam mais a nossa literatura e grandes autores que por lá estão e já estiveram", escreveu Maurício no Twitter, ontem (16).

A eleição acontecerá no dia 27 de abril. Além da vaga deixada por Cleonicei, há também a cadeira de Nélida Piñon, que será disputada por Heloísa Buarque de Hollanda e Oscar Araripe. A eleição desta vaga acontecerá no dia 20 de abril. Nélida morreu no dia 17 de dezembro do ano passado.

Este ano, Maurício comemora os 60 anos de criação de Mônica, sua personagem mais famosa e que foi inspirada em sua filha. Entre as comemorações, está previsto o lançamento de uma cinebiografia do cartunista, com Mauro Sousa, filho de Maurício, interpretando o pai.

Já o lançamento do filme live-action de Chico Bento deve estrear no ano que vem e o influenciador Isaac Amendoim estará no papel principal.