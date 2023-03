No Mês das Mulheres, Teatro da UFF recebe o universo de Cora Coralina

Uma relação de cumplicidade entre a atriz e a plateia, a partir da vida e da obra da escritora e doceira Cora Coralina, é a proposta da peça "Cora do Rio Vermelho", em cartaz somente em um fim de semana no Centro de Artes UFF. Dias 17 e 18 (sexta e sábado), às 20h, e dia 19 (domingo), às 19h.

A apresentação marca as homenagens dos Mês das Mulheres, celebrando a força feminina através das palavras de Cora Coralina e da mulher que ela representa até hoje no Brasil e no mundo.

Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, a montagem é encenada pela atriz Raquel Penner. O espetáculo é forte e delicado, assim como a escrita da poeta goiana. Vozes femininas de cantoras-atrizes do cenário teatral brasileiro interpretam músicas do cancioneiro popular, como Aline Peixoto, Chiara Santoro, Clara Santhana, Cyda Moreno e Soraya Ravenle.

“Cora do Rio Vermelho” foi aprovado no Edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro – SECECRJ.

Serviço:

Cora do Rio Vermelho, com Raquel Penner

De 17 a 19 de março

Sexta e sábado 20h, domingo 19h

Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói-RJ

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) / 10,00 (meia) /R$ 5 (APADA - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos)

Classificação: 12 anos