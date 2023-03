Nova adaptação do clássico infantil 'João e Maria' no Teatro da UFF

'João e Maria', o mais novo espetáculo do Grupo Papel Crepon, traz uma nova adaptação do tradicional conto dos Irmãos Grimm. As apresentações serão no Teatro da UFF, em Icaraí, durante três fins de semana, nos dias 18, 19, 25 e 26 de março e 01 e 02 de abril, sempre às 16h.

A história começa quando o pai de João e Maria, que é viúvo, decide se casar com Frida, uma vizinha que cuida das crianças. Maria que acredita em contos de fadas, se assusta ao saber que vai conviver com uma madrasta, sinônimo de uma pessoa má em seus livros de histórias. João ao contrário, acredita na bondade de sua segunda mãe, mas é convencido por sua irmã a fugir de casa e deixar a tradicional trilha de pães para marcar o caminho caso se percam queiram voltar.

Na floresta, encontram a “Fada Açucarada” e sua fantástica casa de doces. Nessa história a fada tão admirada por Maria, na verdade é uma Bruxa má, e a madrasta apesar do nome, é uma pessoa doce e sincera, mostrando que quase sempre as aparências enganam.

SERVIÇO:

João e Maria

De 18 de março a 02 de abril

Horário: Sáb. e dom., às 16 horas

Duração: 45 minutos

Classificação: livre

Local: Teatro da UFF

Endereço: Rua Miguel de Frias, n. 9 - Icaraí / Niterói - RJ

Ingressos: Vendas na bilheteria do teatro. Preços: (Inteira) - R$ 40,00 / (Meia-entrada) R$ 20,00 – Estudantes, maiores de 60 anos, menores de 21 anos e deficientes físicos têm 50% de desconto. (Desconto com a filipeta – 50%) R$ 20,00