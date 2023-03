Prefeitura de Maricá promove Jornada de Gastronomia e Hotelaria em Araçatiba

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, iniciou nesta quinta-feira (16) a Jornada de Capacitação em Gastronomia, voltada para aqueles que desejam se aprofundar no mundo da culinária. Com uma programação variada até o dia 30 de abril, o evento conta com palestras, workshops e aulas show ministradas por renomados chefs de cozinha. A primeira semana teve inscrições esgotadas em poucas horas, mas elas serão reabertas semanalmente.

Os participantes terão a oportunidade de aprender com os chefs, que compartilharão suas experiências e conhecimentos sobre o universo da gastronomia. Além disso, haverá workshops voltados para o público infantil, que ensinarão de forma lúdica e divertida técnicas culinárias básicas.

Ao longo dos dias de evento, os participantes poderão escolher entre diversas atividades que irão ocorrer no espaço. As palestras abordarão temas, como tendências gastronômicas, culinária internacional, empreendedorismo na gastronomia, entre outros assuntos relevantes para quem deseja se destacar no mercado.

As aulas-show com os chefs apresentarão receitas e técnicas exclusivas para os participantes. Já os workshops serão mais práticos e terão o objetivo de aprimorar as habilidades culinárias dos participantes.

“A Jornada de Capacitação em Gastronomia é uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências para todos aqueles que desejam se aprofundar no universo da culinária. Se você é um entusiasta da gastronomia ou deseja seguir carreira na área, não pode perder este evento”, ressaltou o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida.

Muita música em Araçatiba e no Parque Nanci

O evento Doce Sabor conta ainda com diversas atrações musicais com shows sempre a partir das 20h, em Araçatiba. No palco ao lado do Espaço Gourmet se apresentam os músicos Tom Vieira (quinta, 16), Roberta Tilio (sexta, 17), Bruna Mandz (sábado, 18) e Leo Marcenes (domingo, 19).

O fim de semana também tem atrações musicais a partir das 21h no Parque Nanci, dentro do Circuito Rua & Sabor. A programação de shows começa nesta sexta-feira (17) com a banda The Canecuters; a banda Amáquina se apresenta no sábado (18); e Maurinho & Banda fecham o evento no domingo (19).