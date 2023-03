Exposição mostra São Gonçalo através das lentes de dez fotógrafos locais

São Gonçalo vista por ângulos que muitos gonçalenses desconhecem ou por perspectivas que a cidade ainda nem viu. Histórias capturadas em 20 fotografias, pelo olhar de dez fotógrafos locais, que estão presentes na exposição “Um Olhar sobre São Gonçalo – 444 anos”, aberta nesta quarta-feira (15), no Teatro Municipal de São Gonçalo.

“A cada dia que passa me surpreendo com o olhar desses fotógrafos. A gente sente que, através das lentes , eles geram emoções, possibilidades de uma viagem”, destacou o secretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano.

O cotidiano, locais da cidade vistos de ângulos diferentes, alegrias, realidade e história do município, ilustram a mostra, que apresenta para a população uma relação com a fotografia, uma cultura que ainda não integra o cotidiano do grande público. Uma relação que precisa ser aproximada e, por isso mesmo, uma exposição sobre a cidade, com olhares e talentos de gonçalenses.

“É importante o gonçalense ter a sensação de pertencimento em relação à sua cidade e, através do olhar, capturando imagens, o fotógrafo contribui para o sucesso dessa missão”, disse Rafa Corrêa , que destacou a importância da exposição junto à população gonçalense.

A realidade e identidade da população também são destaque na exposição.

“Acho que, no caso das minhas fotografias, feitas em Itaoca, não é apenas mostrar a parte bonita, mas também mostrar o que nós podemos melhorar . Acho que é algo para vermos um potencial de mudança na cidade”, disse a fotógrafa Lore Aguete.

Interatividade

Quem for ao local conferir a exposição pode interagir diretamente com as fotografias da mostra. Através de QR codes posicionados ao lado de cada fotografia, o visitante pode expandir sua experiência, não apenas apreciando as fotos, mas tendo a perspectiva de cada fotógrafo ao registrar sua imagem, com áudios gravados pelos próprios profissionais.

Cada fotógrafo teve dois trabalhos selecionados para a mostra. São eles: Bruno Ramalho, Carlos Baldan, Dim Carvalho, Lore Aguete, Luiz Henrique Costa, Oliveira, Rafa Corrêa, Rafael Silveira, Rê Colônia e Yuri Carvalho.

O projeto faz parte do Edital de Chamada Pública de Fomento, de janeiro de 2022, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo. E foi idealizado pelo artista Bruno Sant’ Anna Ramalho, de 34 anos, nascido e criado no bairro Portão do Rosa. A exposição “Um Olhar sobre São Gonçalo – 444 anos” é a primeira organizada pelo artista.

“A exposição pode trazer olhares novos, convida a prestarmos atenção nesse tipo de arte tão interessante, convida a ver São Gonçalo de uma forma diferente, e não apenas como patinho feio, como sempre falam”, disse Bruno.

Serviço:

O Teatro Municipal George Savalla Gomes fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro

Visitação a partir de 16 de março, de segunda a sábado, das 9h às 18h

A exposição fica aberta até 14 de abril

Entrada franca