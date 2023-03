Tina Calambra queima córneas após uso de pomada para modelar cabelo

Tina Calambra revela quase ter perdido sua visão após fazer o uso de uma pomada modeladora para cabelos. A participante da atual edição do Big Brother Brasil teve as córneas das duas vistas queimadas e vem fazendo tratamento para se recuperar.

Segundo Tina, ela utilizou o produto para fazer um penteado rápido, pois precisava se deslocar a um evento. Durante todo o tempo que permaneceu no local, não teve problemas, mas ao chegar em sua casa notou que havia algo de errado. No primeiro momento, sentiu uma tontura, mas acreditou que seria ocasionada pelo cansaço da nova rotina. Ao notar que estava tendo uma piora, como se tivesse uma poeira na vista, decidiu ir ao médico.

"Foi uma noite muito terrível, acordei de madrugada e graças a Deus não estava sozinha. Decidi chamar um uber para ir ao hospital, mas 5 minutos depois eu já não estava enxergando mais nada. Foi bem complicado. Como era de madrugada, não tinha muita gente e eu tive um rápido atendimento", conta.

Tina conta que os médicos identificaram o problema com muita eficiência, já que diversos outros casos semelhantes foram diagnosticados recentemente, principalmente nas últimas semanas de carnaval. Depois de ser medicada, a modelo precisou se manter em repouso.

Atualmente, ela segue realizando cuidados com colírio e tendo que usar olhos escuros dentro de casa, além disso, tem se mantido longe de aparelhos que emitem luz como celular e televisão. Na próxima semana, Tina voltará ao oftalmologista para verificar os próximos passos do tratamento.

"Eu queria alertar de uma forma direta. Ainda que eu tenha tido uma queimadura leve, fico muito preocupada com mulheres que usam esses produtos. Por isso, prestem atenção nos produtos e fiquem longe dessas pomadas modeladoras, pois os casos já têm sido recorrentes", aconselha.

É importante ressaltar que, devido ao aumento do número de casos graves associados ao uso desse tipo de produto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos no país. Sendo assim, nenhum lote pode ser comercializado e não deve ser utilizado por profissionais de beleza.