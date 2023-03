Iza se junta a Carlinhos Brown e Mumuzinho no 'The Voice Kids'

O trio de jurados da nova temporada do The Voice Kids - Foto: Reprodução

A nova temporada do "The Voice Kids" terá um trio de jurados que promete animar o público. A cantora Iza chega ao programa para se juntar a Mumuzinho e Carlinhos Brown. A novidade foi revelada pela TV Globo junto com outros detalhes da próxima temporada, que começou a ser gravada nesta quarta-feira (15).

"Fico muito feliz por poder anunciar que estou estreando no ‘Kids’, preparada para uma temporada cheia de talentos incríveis e pronta para montar o meu time pesadão, do jeito que tem que ser", declarou Iza.

Mumuzinho também comentou sua expectativa para a nova temporada: "Estou de volta para virar a minha cadeira, bater no peito e gritar bem alto: ‘Eu quero você’", disse.

Já o veterano Brown falou sobre a emoção de retomar sua cadeira giratória no "The Voice": "É muito gratificante fazer parte da história do ‘The Voice Brasil’, e estar novamente no ‘Kids’ me traz uma alegria imensa", afirmou.

A jornalista Fátima Bernardes também se junta ao elenco, substituindo Márcio Garcia no comando do reality.

O reality irá ao ar aos domingos e estreia no dia 9 de abril na TV Globo, com reprise às segundas no Multishow.