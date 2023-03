Mauricio de Sousa se candidata à Academia Brasileira de Letras

Mauricio de Sousa lança a candidatura no ano em que Mônica completa 60 anos de criação - Foto: Reprodução

Mauricio de Sousa, criador dos quadrinhos "A Turma da Mônica", oficializou sua candidatura para disputar a cadeira de número oito da ABL, a Academia Brasileira de Letras por meio de uma carta. O cartunista afirma que gostaria de contribuir para a missão da ABL de formar novos leitores.

Mauricio de Sousa disputa a cadeira que pertenceu à escritora Cleonice Berardinelli, que morreu em fevereiro deste ano aos 106 anos. Ele afirma que gostaria também de aproximar a sociedade dos clássicos da literatura por meio dos quadrinhos.

"A ABL é o centro de valorização, não apenas do autor brasileiro, mas do leitor. Sem leitor não há a mágica da literatura. E para conquistar o leitor, a melhor época é a infância. E este o será para sempre. 'A Turma da Mônica' hoje está em todas as plataformas de comunicação, para não deixar escapar a conexão que o futuro cobrará de todos", escreveu Mauricio em carta.

O cartunista lança a candidatura no ano em que Mônica completa 60 anos de criação.