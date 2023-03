Prefeitura de Niterói realiza 2ª Edição do Festival Mulher

Do dia 16 a 19 de março, a Prefeitura de Niterói vai homenagear as mulheres com um festival que une música e debate com artistas que se destacam na luta pelos direitos femininos. Vanessa da Mata, Maria Gadú, Fabianna Karla, Titi Müller, Dani Fritzen e Fabiana do Vale são algumas das convidadas. A Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres, Codim, está à frente da campanha, que está em sua segunda edição.

Todas as atividades são gratuitas e sujeitas a lotação. A organização pede 1 kg de alimento não perecível para a campanha Niterói Solidária. Debates e shows vão acontecer no Theatro Municipal de Niterói e na Sala Carlos Couto.

A coordenadora da Codim, Fernanda Sixel, destaca a importância dos eventos agendados.

“Celebrar o Dia Internacional da Mulher com uma diversidade de atividades é fundamental. As atividades foram pensadas para que reflitam toda a pluralidade feminina neste mês que é todo nosso. Elas nos convidam a refletir sobre os nossos desafios atuais. Somos responsáveis, prefeitura e sociedade civil, pela construção de uma Niterói garantidora dos direitos das mulheres”, destacou Fernanda.

O Festival Mulher traz na programação shows, debates, rodas de conversas, premiações, workshops, apresentações culturais e peças teatrais. A abertura do evento, na quinta-feira (16), às 19h, conta com a cantora Vanessa da Mata e a apresentadora Titi Müller com o talk show “A Mulher no Século XXI – Conquistas e Desafios”, seguido do show “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, de Vanessa da Mata.

Na sexta-feira (17), às 9h30, as comemorações começam com premiação Servidoras Municipais, que vai homenagear as que mais se destacaram em Niterói no ano passado, seguido de apresentação solo da bailarina Bruna Lopes da Cia de Ballet de Niterói, do Coral das Avós do Canto e um show com Débora Ojeda. Depois, às 16h, haverá a mesa redonda “Niterói que Elas Querem” com a secretária de Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, Tainá de Paula; com a diretora de Mobilidade Urbana na Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Ivanice Schütz, e com a historiadora Camila Belarmino.

Ainda no segundo dia do evento, haverá a exibição do documentário “Absorvendo o Tabu”, que narra a história de mulheres que produzem absorventes biodegradáveis de baixo custo e caminham para a independência financeira na Índia rural. Durante o evento, haverá a distribuição de coletores menstruais e um bate papo com Caroline Moraes, economista, pesquisadora e autora do relatório “Pobreza Menstrual no Brasil: desigualdade e violações de direitos”, publicado pela Unicef.

As comemorações continuam no sábado (18), com diversas atividades. O dia começa com a palestra “Líder Futuro”, com Glória Copello, especialista em Gestão Comportamental, às 10h. Depois, às 15h, haverá uma roda de conversa sobre o tema “Harmonização Facial e Autoimagem: Existe Certo e Errado?” com a dentista, especialista em harmonização facial Vanessa Morett. A programação segue com o workshop “Bem-estar sexual na rotina de autocuidado” com Priscila de Souza, consultora em bem-estar sexual, às 17h.

Para fechar o sábado, a apresentação da peça “Frágil, Fora da Caixa”, com os atores Dani Fritzen e Mario Neto, às 18h30. O espetáculo conta a história de Ana, uma mulher de 40 anos, recém separada e de mudança para uma nova casa. Após a apresentação, haverá roda de conversa com a protagonista da peça Dani Fritzen, a atriz Fabianna Karla e a diretora de Direito da Universidade Federal Fluminense, Fernanda Pimentel.

O domingo (19), último dia do Festival Mulher, terá apresentação da peça “Mãe Arrependida”, com Karla Tenório, às 16 horas, seguido de um bate papo com a atriz. O espetáculo é autobiográfico e fala das agruras da maternidade. Para encerrar as comemorações, às 18h30, terá a entrega do Prêmio Inês Etienne, que mulheres que se destacaram em suas atividades e participaram da luta pelos direitos da mulher em diferentes áreas, seguido de show da cantora Maria Gadú, a atração da noite.

Programação do Festival Mulher:

Dia 16 quinta – abertura

19h – Talk Show “A Mulher no Séc XXI: Conquistas e Desafios” com roda de conversa com Titi Müller e Vanessa da Mata, seguido de show da Vanessa da Mata

Local: Theatro Municipal

Dia 17 – sexta

09h30 – Premiação das Servidoras com apresentação de solo da bailarina Bruna Lopes da Cia de Ballet de Niterói, seguido pelo Coral das Avós do Canto e um show com Débora Ojeda.

Local: Theatro Municipal, Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro

16h – Mesa Redonda: “Niterói Que Elas Querem” com Tainá de Paula, Camila Belarmino e Ivanice Schutz

18h – Cine Debate: “Absorvendo o Tabu e Distribuição de Coletores” com Caroline Moraes

Local: Sala Carlos Couto, Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro

Dia 18 – sábado

10h – Palestra: “Líder Futuro” com Glória Copello

15h – Roda de Conversa: “Harmonização Facial e Autoimagem – Existe certo e errado?” com Vanessa Morett.

17h – WorkShop: Bem-estar sexual na rotina de autocuidado com Priscila de Souza

Local: Sala Carlos Couto

18h30 – Teatro Debate: “Fora da Caixa” – Os Desafios De Se Reconstruir seguido de roda de conversa com Fabianna Karla, Dani Fritzen e Fernanda Pimentel.

Local: Theatro Municipal

Dia 19 – domingo

16h – Teatro seguido de Roda de Conversa: “Mãe Arrependida” com Karla Tenório

Local: Sala Carlos Couto

18h30 – Entrega do Prêmio Inês Etienne seguido de show da Maria Gadú

Local: Theatro Municipal

