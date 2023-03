Festa de 15 anos tendo Ivete como atração no Copacabana Palace viraliza na web

Uma festa de 15 anos luxuosa virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. A comemoração, que aconteceu no Copacabana Palace, contou com atrações como Ivete Sangalo, Xamã e Felipe Ret e durou 10 dias para ser decorada.

A festa aconteceu no último fim de semana e teve seu convite e lista de atrações vazadas na internet.

Essa festa de 15 anos com um line-up com IVETE SANGALO, VINTAGE CULTURE, L7NONN, XAMÃ, FILIPE RET e DENNIS DJ no COPACABANA PALLACE me chamou de pobre em 30 idiomas diferentes

Com a quantidade de artistas convidados, os usuários ficaram curiosos e logo foram "investigar" para descobrir de quem era a comemoração. A partir de postagens das organizadoras de evento que montaram a festa, descobriram que a debutante se tratava de Gabriela Pinho, filha do dono do Supermercado Guanabara.

A jovem tem quase todos os perfis privados nas redes, exceto pelo TikTok, onde publicou um vídeo da comemoração. Poucas partes da decoração aparecem no registro, mas alguns vitrais e lustres dão dicas de que seria na festa.

Confira uma pequena amostra do que está por vir desse tema incrível que fizemos para o XV da Gabi. Um tema incrível com muito luxo, requinte e riqueza de detalhes.



Confira uma pequena amostra do que está por vir desse tema incrível que fizemos para o XV da Gabi. Um tema incrível com muito luxo, requinte e riqueza de detalhes.

Aguarde, porque iremos postar muito mais!

A organizadora do evento fez postagens mostrando algumas partes da decoração e fornecedores explicaram que a aniversariante alugou os salões do Copacabana Palace por 10 dias para que a montagem fosse realizada.

O valor real da festa não foi divulgado.