Teatro da UFF recebe monólogo "Quase a Tempo"

De 24 a 26 de março, o Teatro da UFF recebe, em curta temporada, o espetáculo teatral "Quase a Tempo", com entrada gratuita. As apresentações serão às 20h na sexta e no sábado; e às 19h no domingo.

"Quase a Tempo" é uma peça-vivência, um monólogo com a atriz Denise Peixoto, que traz o público para o contato direto com temas como a morte, a velhice e a memória. Através da poesia da cena, fundindo sua pesquisa gestual e textual com uma trilha sonora original executada ao vivo pela compositora Aline Peixoto, o espetáculo convida o espectador a participar da cena e pensar, a um só tempo, sobre o que pode significar envelhecer mulher numa sociedade machista e etarista.

Na peça, Dê, uma atriz de meia idade, convida os espectadores para uma festa de aniversário “surpresa” que fará para si mesma. Enfrentando medos, angústias e a vergonha de um corpo em processo de envelhecimento, valoriza cada traço de seu despertar em contato com as narrativas de vida tantas outras ao seu redor.

Contemplada pelo edital Retomada Cultural 02 da SECEC/RJ, o espetáculo se desenvolveu a partir de um primeiro experimento realizado no período da pandemia e se aprimorou buscando se aproximar cada vez mais das inquietações que o sustentam e agora poderá compartilhá-las com o público de Niterói/RJ.

Serviço:

Sessões: dias 24, 25 e 26 de março - sexta e sábado, 20h; e domingo, 19h

Teatro da UFF: Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói - RJ

Classificação indicativa: 12 anos

Duração: 60 minutos

Entrada franca