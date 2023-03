Coletivo de São Gonçalo lança documentário sobre o município

O Sesc São Gonçalo recebe, no próximo dia 25 de março, o lançamento de um documentário sobre a cidade. O filme "Nosso Pé de Goiaba", idealizado pelo coletivo Ressuscita São Gonçalo em parceria com o Sesc, propõe um novo olhar sobre a cidade a partir da história de moradores que lutam pela defesa do meio ambiente.

A produção faz uma caminhada por áreas de orla, mata e campo na cidade para retomar o passado de cada local e traçar perspectivas para o futuro, através de conexões com a Agenda 2030 e pautas relacionadas à justiça climática.



"A partir do conhecimento do passado da cidade, de como a vida das comunidades mudaram e de como a juventude/as novas gerações tem se relacionado com esses ambientes, é possível assimilar as potencialidades de desenvolvimento do território a partir de uma perspectiva conectada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU", explica a diretora Maria Beatriz Viana.

A equipe da produção reforça que a apresentação "visa ainda fortalecer a identidade gonçalense, que muitos dos moradores acabam deixando se perder pela narrativa constante de que São Gonçalo é uma cidade onde problemas como violência e negligência do poder público se sobressaem frente às nossas potentes histórias".



Além da própria exibição do documentário, o evento também contará com uma mini exposição fotográfica, assim como uma mesa de debate com o tema "Vivências do ontem, olhares para o amanhã: o que São Gonçalo precisa de nós hoje". Participarão da conversa Maria Beatriz Viana, diretora do documentário; Vitória Laís, geógrafa e co-fundadora do coletivo Ressuscita São Gonçalo; Luciano Tardock, historiador e idealizador do "Memorias de São Gonçalo" e Thaís Magno, mestre em projetos sociais e gestora do SESC.

"Nosso Pé de Goiaba" é a primeira produção audiovisual criada e organizada pelo coletivo Ressuscita São Gonçalo, criado em 2019 com a missão de promover a aproximação dos cidadãos com a construção de políticas públicas na cidade.

- Data: 25 de março de 2023

- Local: Sesc São Gonçalo Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo

- Horário: A partir das 14:30h

- Capacidade:120 convidados