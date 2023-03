Tom Mendes se apresenta na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói

A Sala Nelson Pereira dos Santos, projetada por Oscar Niemeyer receberá na próxima quarta-feira (22), às 20h, o artista Tom Mendes. Numa mistura de ritmos e referências do Nordeste, Tom apresentará "Varal de Sons" que promete levar para o público um gostinho do talento de Niterói que possui muita diversidade musical.

Projeto autoral de Tom Marques, "Varal de Sons" conta com um repertório original: canções recheadas de histórias pessoais, como, "Flor do Bem Querer", música lúdica que o artista fez em homenagem a seu filho Théo, e "Big Bang", canção com ar introspectivo e misterioso.

Tom é cantor, compositor, instrumentista e filho de nordestinos. Por conta disso, desde pequeno o artista é influenciado por ritmos como baião, forró, maracatu e samba de roda. Essas referências aparecem em suas composições, que foram desenvolvidas dentro desse universo. Além do músico, o show conta ainda com músicos que tocarão contrabaixo, violoncelo, teclado e acordeon. Visando promover a inclusão, o início da apresentação terá audiodescrição e, no YouTube, será disponibilizado um vídeo com intérprete de Libras.

Serviço:

Ingressos: R$20 (inteira) | R$10 (meia)

Adquira os ingressos no Sympla

Classificação indicativa: Livre

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End.: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói