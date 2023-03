Escritor e poeta lança 4º livro solo por nova editora em São Gonçalo

O escritor Jordão Pablo de Pão lança, no próximo fim de semana, o seu quarto livro individual. "Cáustico" expõe, em suas mais de cem páginas, cenas de um país cheio de controvérsias e de muitas mazelas. Do agravado índice de fome e miséria às dores da LGBTQIA+fobia, os poemas e as prosas curtas de Jordão dialogam com a realidade dos leitores. No dia 17, sexta-feira, a sessão começa às 18h, no Empório Vírgula, de São Gonçalo. Já no sábado (18), a partir das 16h, o lançamento será no Colabora Nóbrega, em Niterói.

O livro "Cáustico" cria um painel contemporâneo da sociedade brasileira, em que múltiplos sujeitos poéticos percebem e sentem as dores das violências em seu existir. "É, sem dúvida, minha obra mais comprometida com as questões do nosso tempo. Sai de cena o poema de homenagem e entram as lâminas da leitura engajada pós-ditadura", aponta Jordão Pablo de Pão. Os poemas apontam nomes importantes de nossa história recente, fazendo com que as páginas se aproximem de uma toada jornalística.

Com 138 páginas de intensidade dramática, os textos consolidam uma espécie de manifesto à liberdade. "Nada mais oportuno para esse 2023 do que cantarmos a possibilidade do diálogo", aposta o autor. Saindo do caos aparente à percepção poética de um país que tece a diversidade, o Brasil encontrado é "real, duro", até "esquálido" em algumas linhas, mas sempre atento às existências possíveis no "incabível da realidade".

Com um projeto gráfico urbano, que consolida a mensagem veiculada, os textos tratam de uma rotina rica em signos fortes. A música é o principal elemento condutor: da epígrafe de Caetano Veloso aos versos contundentes de Cazuza, a pulsante violação dos direitos básicos e o protesto constituem o Brasil que se vê na obra de Jordão Pablo de Pão. Os textos apontam para reconstruções e superações, a resgatar as grandes causas da dignidade mínima humana.

Nos textos introdutórios publicados, estão comentários artísticos de personalidades como as escritoras Beatriz Chacon e Vilma Piedade e a professora Iza Quelhas. A obra vem sob a chancela e inaugura as publicações da editora ETÉ, um projeto sob curadoria do próprio Jordão e dos também escritores A.J. Tolissano e Elis Barroso, lançado recentemente com ampla aceitação no cenário literário local. Os lançamentos terão microfone aberto e classificação etária livre.

O AUTOR

Jordão Pablo de Pão. Escritor, Pesquisador de Memória Literária e Gestor Público. Autor de "Cáustico" (2023), "Doce Maresia" (2021), "Café Quente" (2019) e "O Mar do Meu Velho" (2018-9), além de mais de uma dezena de livros artesanais e fanzines. Editor e Revisor de Texto, co-fundador da Editora ETÉ.

Participante de diversas publicações coletivas e, como julgador, de diversos concursos literários. Pesquisador da história da literatura e das academias de letras, participa de instituições do gênero. Membro Titular da Academia Niteroiense de Letras. Ministrante de cursos e palestras sobre a história da literatura e a literatura da região metropolitana do Rio de Janeiro.

Há quinze anos ininterruptos atuando na gestão pública municipal de Nikity, atualmente é coordenador do projeto editorial Niterói Livros. Pós-Graduado em Arquivo: Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico.

SERVIÇO

Lançamento de livro

Obra: Cáustico

Autoria: Jordão Pablo de Pão

Gênero: literatura / poemas e prosas curtas

Editora: ETÉ

Quantidade de páginas: 138

Data do lançamento em São Gonçalo: 17/03/2023 (sexta-feira)

Horário: das 18h às 21h

Local: Empório Vírgula - Rua Carlos Gianelli, 235, Boaçu.

Niterói: 18/03/2023 (sábado)

Horário: das 16h às 19h

Local: Colabora Nóbrega - Rua Nóbrega, 131, Jardim Icaraí.

Classificação Etária: Livre

Entrada Franca