Mais uma filha? Exame de DNA envolvendo Silvio Santos é divulgado

O resultado de teste de DNA realizado entre Silvio Santos e suposta filha, no ano passado, veio a público nesta semana. A mulher conseguiu na Justiça autorização para realização do exame que comprovaria paternidade ou não.

Segundo Clemozeide Terezinha Lundgren, ela foi adotada aos dois anos e cresceu ouvindo a história de que seria filha do apresentador e dono do SBT, e por isso teria decidido entrar com a ação para descobrir a verdade sobre sua origem.

Nesta segunda-feira (13), o programa “A Tarde é Sua” revelou que o exame, que comparou amostras de DNA da mulher de 72 anos e do apresentador de 92 anos, deu negativo. O resultado teria saído em setembro do ano passado e foi feito por um dos laboratórios mais famosos do país.

Para Clemozeide, teria havido irregularidades durante todo o processo e, por isso, ela resolveu recorrer na Justiça. Ela acredita que pode ter havido manipulação na coleta, que foi na casa de Silvio e com a presença de apenas um homem indicado pela família, e com o laboratório, também indicado pelos familiares do empresário.

Porém o juiz Rafael Meira Hamatsu Ribeiro decretou, no início deste mês, que não haveria motivos concretos para acreditar em uma interferência e manipulação dos Abravanel.