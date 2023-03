Gabigol pode estar vivendo affair com ex-mulher de jogador

O atacante Gabigol pode estar vivendo affair com a influenciadora, empresária e modelo Maíra Reis, ex-mulher do jogador de futebol Aloísio Boi Bandido, atualmente no América Mineiro. Os rumores surgem no mesmo momento em que há desconfianças sobre uma possível volta de 'Gabi' e Rafaella Santos, irmã de Neymar.

O ídolo do Flamengo conheceu Maíra através de amigos em comum. Os dois teriam começado a trocar mensagens, depois de uma investida do craque, e a se encontrar com certa frequência.

Agora, eles estariam vivendo uma amizade colorida, sem pretensões de se tornar algo sério, afinal também há rumores de que o jogador do Flamengo estaria ensaiando uma volta com Rafaella, irmã de Neymar, que tem estado bem próxima da família do atacante.

A modelo gaúcha foi casada com Aloísio, que já atuou pelo São Paulo e passou anos no futebol chinês, sendo inclusive naturalizado no país. No ano passado, ele retornou ao Brasil e, hoje, joga pelo América Mineiro.