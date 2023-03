Quadrinhos: Herói brasileiro 'Capitão R.E.D', ganha edição internacional

Do Brasil para o mundo! O herói brasileiro Capitão R.E.D., criado pelo quadrinista e ator Ellyan, ganhou visibilidade internacional e será publicado em título próprio, disponibilizado em países estrangeiros. A editora Red Dragon Publisher, que trabalha com licenciamento de livros, quadrinhos e graphic novels do Brasil, Itália e Estados Unidos, assinou uma parceria com o autor para exportar o super-herói militar para países como Estados Unidos, Canadá, Polônia, Rússia, Coreia do Sul, China, Índia, Austrália e Nova Zelândia.

O novo título Captain RED - Risk and Emergence District terá uma HQ disponibilizada pelo site da editora (www.reddragonpublisher.com) e também em lojas e-commerce como a Amazon. A novidade foi anunciada oficialmente pelo autor no dia 20 de outubro de 2022, em postagem nas redes sociais e confirmada durante a live realizada em 24 de outubro, data em que se comemora o Dia do Super-Herói Brasileiro - ação também criada pelo autor em 2020.

“Para mim, essa notícia é muito mais que a realização de um sonho. É um grande presente, pois o Capitão R.E.D completa, em 2022, dez anos de sua estreia. Espero que esta iniciativa da Red Dragon Publisher em parceria com o selo MeuHerói Entretenimento proporcione que muitos outros super-heróis brasileiros sejam apresentados e publicados em terras estrangeiras”, festeja Lopes.

O Capitão R.E.D. é uma criação de Ellyan (roteiros) que mudou o nome artístico, mas antes era conhecido como Elyan Lopes ou Elenildo Lopes, esse último seu nome de batismo A-Lima (arte) e Gil Santos (cores) e a HQ reproduz a mesma história que foi publicada de forma independente pelo autor em 2012 e relançada nacionalmente pela Editora Kimera em 2016. Nela, o oficial Ellano é apresentado como líder de uma tropa de elite especial de combate à criminalidade que tomou conta das ruas do Rio de Janeiro. Para isso, ele conta com equipamentos especiais, como armadura de combate, escudo acoplado ao corpo e moto para transporte.

A revista também traz uma história curta intitulada Prólogo de Davi, mostrando um jovem delinquente que encontra no super-herói a sua inspiração de vida. "A expectativa é que o título faça muito sucesso e que seja o primeiro passo na abertura de portas para outros que virão no mesmo caminho", afirma Alex Magno, editor da Red Dragon Publisher.

A pré-venda da revista Captain RED já está disponível no site da Red Dragon. (http://www.reddragonpublisher.com/hq/captain-red) e também nas plataformas de e-commerce, como a Amazon.com.(https://www.amazon.com/dp/6589662312)

Serviço:

Captain RED - Risk and Emergency District

Criação: Elyan Lopes (roteiro), A-Lima (arte), Gil Santos (cores)

Edição: Alex Magno

Publicação: Red Dragon Publisher (www.reddragonpublisher.com)

HotSite: https://www.reddragonpublisher.com/hq/captain-red