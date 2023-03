MC Daniel é atingido por garrafa jogada da plateia durante show

O cantor MC Daniel foi atingido por uma garrafa durante um show, no último final de semana, jogada por alguém que estava na plateia. A responsável por atirar o objeto no artista acabou expulsa do evento.

"Você acha normal eu estar aqui cantando tranquilo e você tacar o bagulho na minha cara. Você acha que você está certa? Tira ela, por favor, daqui", disse o artista.

MC Daniel ainda manifestou sua indignação nas redes sociais.

“Todo dia provocações diferentes, ataque do inimigo, chateia, dá vergonha. Já estou acostumado, a vida inteira foi assim. Só me faz mais forte”.

Algumas horas depois ele voltou no assunto e publicou: "Na hora dá vergonha porque você sabe que está todo mundo te olhando e alguém taca algo na sua cara. Dá vontade de ir embora. Tem que ter paciência", desabafou o artista.