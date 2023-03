Após boatos, Humberto Martins nega que esteja com Mal de Parkinson

O ator Humberto Martins, no ar em 'Travessia', foi alvo de boatos na última semana de que estaria enfrentando o Mal de Parkinson. Humberto, que tem 61 anos, publicou um vídeo na última sexta (10) onde desmentia os rumores.

Foi divulgado que o ator estaria usando dublês de mão por conta da doença neurológica.

No vídeo, gravado no seu camarim no estúdio de 'Travessia', Humberto tranquiliza os fãs, dizendo que está bem e que precisava vir a público desmentir os rumores. Segundo o ator, muitas pessoas entraram em contato preocupadas com ele.

"Oi, pessoal, passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer aí certas coisas, porque tem muita gente preocupada, mandando para mim notícias de WhatsApp e me procurando, perguntando se eu estou bem. E gente até da minha família, mesmo, pessoas preocupadas, porque umas notas aí, caluniosas, mentirosas, que estão saindo na imprensa do meu respeito, sobre o meu estado de saúde", explicou Humberto.