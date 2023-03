'Querô: uma reportagem maldita' será apresentado no Teatro Municipal de São Gonçalo

O Espetáculo “Querô: Uma reportagem Maldita” do renomado dramaturgo brasileiro Plínio Marcos será apresentada neste sábado (18), no Teatro Municipal de São Gonçalo, às 20h. A produção é da Oficina de Teatro Gabriel Engel, tradicional curso de Teatro da cidade.

Órfão de uma prostituta expulsa do bordel no dia em que ele nasceu, Querô é criado pela dona do prostíbulo. Revoltado com os maus tratos sofridos, ele começa a cometer pequenos delitos na adolescência. Um dia, ele é pego pela polícia e enviado a uma unidade carcerária, episódio que muda sua vida. O espetáculo tem direção cênica de Gabriel Engel e assistência de direção de Madu Emmerick. A classificação é 14 anos.

No elenco estão Amanda Lívia, Carol Fonseca, Charllie Dante, Daiene Portugal, Daniel Lucas, Erick Porto, Fellipe Lira, Gabriel Araújo, Geovane Portela, Pedro Aguiar, João Lopez, Jônatas Fernando, Kaio Carvalho, Kelly Neves, Leísa Ferreira, Marcelle Castro, Matheus Madeira, Mica, Nathaniel Santos, Ryan Olsan e Thiago Alvarenga.

Os ingressos tem preços a partir de 30,00 (meia entrada) e podem ser adquiridos no link da plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/quero-uma-reportagem-maldita-no-teatro-municipal-de-sao-goncalo/1845112