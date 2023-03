“Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular” é o enredo da Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval 2024

A Unidos do Porto da Pedra, nas pessoas do carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo, convidam a todos para conhecerem o 'Lunário Perpétuo' que será apresentado pelo Tigre de São Gonçalo no domingo de Carnaval, 11 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

A referida obra é um almanaque que remete à Era medieval, mais precisamente ao século XIV, e foi escrita na Espanha, tendo chegando ao Brasil dois séculos depois. Os escritos são verdadeiros guias para os saberes da medicina, da agricultura e da pecuária, sendo muito comum na sociedade da época, já que os livros impressos ganhavam maior difusão graças ao advento da prensa tipográfica de Guttemberg, passando a alcançar não só a classe mais abastada, como também os segmentos mais pobres da sociedade.

Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo, convidam a todos para conhecerem o 'Lunário Perpétuo' | Foto: Divulgação/ Ana Cristina Victória

De acordo com o folclorista Câmara Cascudo, autor do Dicionário do Folclore brasileiro, o 'Lunário Perpétuo' foi o livro mais lido pelo povo nordestino por mais de 200 anos.