Primeira etapa do Circuito de Pesca de Maricá acontece em Jaconé

A 1ª etapa do Circuito de Pesca de Maricá 2023 acontece neste domingo (12/03) na orla de Jaconé. O evento é organizado pela Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá, em parceria com as secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo e Esporte e Lazer e a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá). Esta primeira etapa da temporada conta com o apoio da equipe Pescadores Independentes de Maricá e vai acontecer das 7h às 11h.

Ao todo cem duplas, divididas em categorias feminina, masculino, juvenil (6 a 18 anos) e master (55 anos ou mais) vão concorrer aos prêmios. As inscrições para esta etapa eram muito aguardadas e as vagas se esgotaram em menos de 24 horas, entre os dias 6 e 7 de fevereiro. No entanto, quem se animar, pode ir até o local e entrar na lista de desistências. A inscrição custa R$ 70 (dupla ou individual) e mais dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos e todo o pescado obtido serão doados a instituições de caridade e creches.

"A pesagem da produção das duplas começará às 11h. Durante todo o evento haverá música ao vivo para animar os participantes, além da entrega de troféus aos vencedores. A gente não mede esforços para contribuir com o mundo da pesca", disse Lilian Bragança, líder da Pescadores Independentes de Maricá.

Parte do valor da inscrição será revertido em prêmios:

1º lugar geral – R$ 600

2º lugar geral – R$ 500

3º lugar geral – R$ 400

4º lugar geral – R$ 300

5º lugar geral – R$ 200

1º lugar feminino – R$ 200

1º lugar master – R$ 200

Maior peça - R$ 200

Equipe campeã - R$ 200

Serviço:

1ª etapa do Circuito de Pesca de Maricá

Local: Orla de Jaconé, na altura do Lino's Bar, entre as avenidas Um e Dois

Data e hora: domingo 12/3, das 7h às 11h

Inscrições: Vagas esgotadas, mas há lista de desistências. Custo de R$ 70 e dois quilos de alimentos não perecíveis (individual ou dupla)