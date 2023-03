Grupo Amanhecer e Menor do Chapa são atrações do Espaço Cultural Raposão, em SG

Os amantes do samba e do funk vão ter um fim de semana especial em São Gonçalo, com duas atrações dos gêneros, em um só evento, no Espaço Cultural Raposão, na Rua Dalva Raposo, em Tribobó, nesse domingo (12), a partir de 17h.

Os shows tem promoções especiais ao público, como o valor de R$10 de entrada para os homens e gratuidade para as mulheres até às 23h do domingo. Mais informações sobre os eventos podem ser obtidas no próprio Espaço Raposão e também no Bar do Alto, em Maria Paula, bairro vizinho.

Amanhecer - O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da região e foi criado no fim da década de 80. Já está na terceira formação e tem no cantor Vilson o líder e único remanescente que participou de todas as formações. Segundo ele, o grupo vai brindar o público com sucessos do samba e do pagode de todas as épocas.

Funk - 'Menor do Chapa' é o nome artístico de Fabrício de Souza Batista, cantor e compositor do Funk carioca e uma das maiores revelações do gênero a partir do final da década de 90. Sua primeira música "O Chapa, é o Chapa" foi a primeira a emplacar todas as rádios, sendo hoje "Favela Vive 3 com ADL" ,"Djonga", "Choice" e Negra Li " suas canções mais conhecidas do grande público.