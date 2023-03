Feira das Yabás recebe Leci Brandão como convidada

A Feira das Yabás deste domingo (12) terá Leci Brandão como convidada da roda de samba comandada por Marquinhos de Oswaldo Cruz, com entrada grátis. O evento, marcado para começar às 13h na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio, terá ainda uma atração especial no mês da mulher: a roda de conversa "Mulher Negra e o Mercado de Trabalho".

A roda também terá a jornalista Flávia Oliveira, colunista de O Globo e da GloboNews, e a autora e pós-doutora em História, Helena Theodoro, especialista na temática da cultura e religião afro-brasileiras. Além da música e do bate-papo, 16 barracas oferecem a culinária típica do subúrbio carioca e pratos de origem africana, sob o comando das matriarcas das famílias mais importantes e tradicionais da região.

Feira das Yabas - Mês da Mulher

Abertura : Roda de conversa com Flávia Oliveira e Helena Theodoro

Quando: Domingo, 12 de março de 2023.

Hora: a partir das 13h.

Local: Praça Paulo da Portela - Estrada do Portela – Oswaldo Cruz

Evento gratuito.