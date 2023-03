Porto da Pedra comemora 45 anos com Missa em São Gonçalo

No próximo sábado (11) a agremiação irá realizar a feijoada de aniversário - Foto: Divulgação/Ana Vitória

No próximo sábado (11) a agremiação irá realizar a feijoada de aniversário - Foto: Divulgação/Ana Vitória

Segmentos e comunidade marcaram presença na Missa de Ação de Graças pelos 45 anos da Unidos do Porto da Pedra, na noite desta quarta-feira, 8 de Março, na Igreja de Nossa Senhora das Graças, em São Gonçalo. O presidente da agremiação, Godzila e o vice-presidente Fabricio Montibelo também se juntaram aos componentes da escola.

"Hoje foi dia de agradecer pela nossa escola, pela nossa comunidade e por todas as pessoas que fizeram e fazem parte desse patrimônio de São Gonçalo", disse o presidente.

A missa foi realizada pelo Padre Cadu, que declarou ser um torcedor da vermelha e branca.

Feijoada

No próximo sábado (11) a agremiação irá realizar a feijoada de aniversário, com o lançamento do enredo e a apresentação de todos os segmentos para o Carnaval 2024.

Este ano, o Tigre de São Gonçalo sagrou-se campeão da Série Ouro, após desfilar na Marquês de Sapucaí com o enredo "A Invenção da Amazônia: Um delírio do imaginário de Júlio Verne", desenvolvido pelo Carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.